Tumore polmonare | perché anche le donne sono a rischio

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 agosto 2022) Si fa presto a dire. Più la scienza va avanti, più ci si accorge che ogni malattia ha sue precise caratteristiche e può essere diversa, nel delicato mondo dell’invisibile, da una persona all’altra. Ed allora, viene da pensare alla massima del generale cinese Sun Tzu: “Conoscere bene il nemico per meglio combatterlo e avere il maggior numero di possibilità nell’affrontarlo”. Oggi il grande sforzo dell’oncologia sta nell’individuare le caratteristiche intrinseche nascoste nel Dna e nei risvolti molecolari delle cellule neoplastiche, per poter arrivare davvero alla cura su misura. E non solo per gli uomini: considerate che questa malattia è in crescita nella popolazione femminile tanto da essere oggi la seconda causa di morte oncologica nelle. L’abitudine al fumo in aumento nella popolazione femminile rispetto a quella maschile ha innalzato ...