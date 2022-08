(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non mi piace ora e non mi è mai piaciuto fare allarmismo sulle varianti. Quindi anche sunon voglio fare terrorismo. E’ più contagiosa e quindi ci troveremo, spero il più tardi possibile ma è comunque probabile, davanti a un aumento dei contagi come avvenuto con5, che ancora oggi rimane predominante. Ma sulla maggiore patogenicità di, per ora abbiamo solo studi in vitro e io vorrei valutare cosa succede nelle persone contagiate.quindi, le persone colpite danon hanno quadri clinici più gravi, visti i dati che ci arrivano dai paesi dove questa variante ha numeri più alti”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, ...

Covid, Bassetti: Centaurus più letale 'Andiamoci piano, per ... davanti a un aumento dei contagi come avvenuto con Omicron 5, che ancora oggi rimane predominante. ......i dati che arrivano dal bollettino vaccini Covid nelle scorse ore è stato Matteo Bassetti. Il ...che si stanno muovendo verso una vaccinazione che dovrebbe essere già orientata alle varianti, Omicron... Omicron, Bassetti: "Centaurus più letale Andiamoci piano"