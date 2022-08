Meloni conquista gli inglesi: «Ma quale fascista, vogliamo una leader come lei». Parla Farrell (Di venerdì 19 agosto 2022) The Spectator, giornale conservatore britannico, ha intervistato Giorgia Meloni. Il titolo dell’intervista, firmata da Nicholas Farrell, giornalista inglese che vive in Italia è Is Giorgia Meloni the most dangerous woman in Europe?, ovvero: «È Giorgia Meloni la donna più pericolosa in Europa?». «Bastava conoscere la linea del giornale – scrive Libero – o avere minimi rudimenti d’inglese. E invece a Repubblica hanno creduto che l’articolo (…) fosse un attacco alla leader di Fratelli d’Italia». Nella didascalia relativa al pezzo, ricorda infatti il quotidiano milanese, si leggeva ieri su Repubblica: «Meloni, giudicata “la donna più pericolosa d’Europa». Meloni, l’intervista di “Libero” a Farrel A questo punto Libero ha intervistato Farrell. Gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) The Spectator, giornale conservatore britannico, ha intervistato Giorgia. Il titolo dell’intervista, firmata da Nicholas, giornalista inglese che vive in Italia è Is Giorgiathe most dangerous woman in Europe?, ovvero: «È Giorgiala donna più pericolosa in Europa?». «Bastava conoscere la linea del giornale – scrive Libero – o avere minimi rudimenti d’inglese. E invece a Repubblica hanno creduto che l’articolo (…) fosse un attacco alladi Fratelli d’Italia». Nella didascalia relativa al pezzo, ricorda infatti il quotidiano milanese, si leggeva ieri su Repubblica: «, giudicata “la donna più pericolosa d’Europa»., l’intervista di “Libero” a Farrel A questo punto Libero ha intervistato. Gli ...

