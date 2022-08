Etiopia, piloti si addormentano in volo e mancano atterraggio (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – I due piloti di un Boeing 737 partito da Khartoum e diretto ad Addis Abeba si sono addormentati mentre volavano a undicimila metri di altezza, mancando l’atterraggio nella capitale etiope. Lo rivela la rivista specializzata Aviation Herald, secondo cui il traffico aereo ha cercato, invano, di contattare l’equipaggio dopo che avevano superato il punto di discesa all’aeroporto di Addis Abeba. I piloti dell’Ethiopian airlines si sono svegliati solo quando ha cominciato a suonare l’allarme del pilota automatico e a quel punto hanno iniziato le manovre per l’atterraggio del Boeing, avvenuto in sicurezza. L’episodio risale a lunedì scorso e la rotta da coprire era di meno di due ore. Diverse le reazioni alla notizia, tra la comprensione per gli orari sempre più compressi dei lavori allo shock per il fatto che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – I duedi un Boeing 737 partito da Khartoum e diretto ad Addis Abeba si sono addormentati mentre volavano a undicimila metri di altezza, mancando l’nella capitale etiope. Lo rivela la rivista specializzata Aviation Herald, secondo cui il traffico aereo ha cercato, invano, di contattare l’equipaggio dopo che avevano superato il punto di discesa all’aeroporto di Addis Abeba. Idell’Ethiopian airlines si sono svegliati solo quando ha cominciato a suonare l’allarme del pilota automatico e a quel punto hanno iniziato le manovre per l’del Boeing, avvenuto in sicurezza. L’episodio risale a lunedì scorso e la rotta da coprire era di meno di due ore. Diverse le reazioni alla notizia, tra la comprensione per gli orari sempre più compressi dei lavori allo shock per il fatto che ...

