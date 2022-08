Dayane Mello | “Rosalinda Cannavò? Non è mia amica” | poi il parere sulla storia con Andrea Zenga

(Di venerdì 19 agosto 2022), intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha parlato dell’amicizia con, l’attrice siciliana che ha conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.: “? Non è mia”, poi ilsuIl nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gossip e TV

e Rosalinda Cannavò non sono più amiche. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove si sono conosciute e per mesi hanno vissuto un rapporto molto intenso, le due non sono riuscite più a ...A darle una mano con la promozione ci ha pensato anche la coinquilina nonché amica. Per ora però la Soleil Sorge ha messo da parte il lavoro e si gode le vacanze. "Sol y mar, buon ... Dayane Mello: “Perché Rosalinda Cannavò non è un’amica” Dayane Mello è tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò.Le due ragazze si sono conosciute all'interno della Casa del Grande ...Dayane Mello fa delle precisazioni: “Rosalinda Cannavò Non è mia amica”, poi il parere sulla storia d'amore con Andrea Zenga.