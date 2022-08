Briatore su tutte le furie, risponde alle critiche: “Viviamo in un Paese di sfigati” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo sta invadendo le regioni del nord Italia. Particolarmente forti i temporali e le raffiche di vento ieri, giovedì 18 agosto, in Toscana. Il maltempo ha causato danni non da poco un po’ ovunque e ha colpito anche il Twiga, lo stabilimento balneare gestito da Daniela Santanché e Flavio Briatore. In tanti hanno esultato vedendo il Twiga distrutto. Flavio Briatore però non è stato zitto e ne ha dette di santa ragione a coloro che godevano della distruzione del suo stabilimento. Twiga distrutto dal maltempo Il versante tirrenico del Paese è stato flagellato da un fronte temporalesco molto forte che in queste ore si sta dirigendo verso est, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. Il Twiga, tra i tanti stabilimenti balneari in Toscana, ha subito ingenti danni: tutte le strutture sulla spiaggia sono state ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo sta invadendo le regioni del nord Italia. Particolarmente forti i temporali e le raffiche di vento ieri, giovedì 18 agosto, in Toscana. Il maltempo ha causato danni non da poco un po’ ovunque e ha colpito anche il Twiga, lo stabilimento balneare gestito da Daniela Santanché e Flavio. In tanti hanno esultato vedendo il Twiga distrutto. Flavioperò non è stato zitto e ne ha dette di santa ragione a coloro che godevano della distruzione del suo stabilimento. Twiga distrutto dal maltempo Il versante tirrenico delè stato flagellato da un fronte temporalesco molto forte che in queste ore si sta dirigendo verso est, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. Il Twiga, tra i tanti stabilimenti balneari in Toscana, ha subito ingenti danni:le strutture sulla spiaggia sono state ...

