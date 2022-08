Atletica | Europei | le azzurre della 4x400 fuori dalla finale per 22 centesimi

(Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) - Nienteper leai campionatidi Monaco di Baviera. Il crono di 3:28.14 è anche migliore rispetto alla batteria dei mondiali di Eugene (3:28.72) dove l'Italia si era guadagnata un posto tra le prime otto ai Mondiali, ma stavolta non è sufficiente. Al traguardo sesta posizione provvisoria per la squadra formata da Anna Polinari (parziale di 52.59), Raphaela Lukudo (52.40, con Ayo Folorunso a riposo in vistadei 400hs), Virginia Troiani (52.19) e Alice Mangione (50.96). Dopo la squalificaRepubblica Ceca, che era stata quarta in 3:26.71, il team italiano diventa quinto e perciò nel riepilogo dei tempi chiude al nono posto a 22...

sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - Alessan67416970 : RT @Eurosport_IT: Brutte notizie da Monaco ?? Ecco cosa è successo: - GothicPsyche : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… -

Gianmarco Tamberi oro aglidi2022. Dopo Jacobs, trionfa anche GimboUn addio al celibato con l'oro europeo al collo per Gianmarco Tamberi, che ha vinto la gara di salto in alto aglididi Monaco di Baviera con la misura di 2,30 metri. Il campione olimpico tra due settimane sposerà Chiara, 'la donna della mia vita', che è andato ad abbracciare in tribuna dopo la ...Monaco, 19 ago. – (Adnkronos) – Niente finale per le azzurre della 4×400 ai campionati europei di Monaco di Baviera. Il crono di 3:28.14 è anche migliore rispetto alla batteria dei mondiali di Eugene ...Gli azzurri della 4x100 maschile sono fuori dalla finale agli Europei di atletica come conseguenza del ricorso della squadra turca qualificatasi nella ripetizione della corsa con il tempo di 38.98. La ...