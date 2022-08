Arisa distrutta dalla fine della storia con Vito Coppola | le sue parole e la precisa frecciata lanciata all’ex compagno

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lad’amore, nata a Ballando con le Stelle, tra la cantantee il ballerino– dopo vari tira e molla -, si è conclusa definitivamente circa tre mesi fa. E adesso, a distanza di un pò di tempo, la cantante è tornata a parlare dell’amore e delle sue debolezze attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Ho capito che devo avere a che fare con personemia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami.quindi ha in qualche modo lanciato una frecciatina...