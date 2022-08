Vuelta 2022, undicesima tappa ElPozo Alimentacion-Cabo de Gata: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) Mercoledì 31 agosto è il giorno dell’undicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, che prosegue con i 191,2 chilometri da ElPozo Alimentacion a Cabo de Gata. Sulla carta una delle poche occasioni adatte ai velocisti nel corso di queste tre settimane, ma attenzione anche al vento con la seconda parte del percorso che potrebbe risultare molto esposto lungo la costa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale. Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento è prevista per le 12:50, mentre gli organizzatori hanno programmato l’arrivo tra le 17:20 e le 17:45 in base alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Mercoledì 31 agosto è il giorno dell’delladi Spagna, che prosegue con i 191,2 chilometri dade. Sulla carta una delle poche occasioni adatte ai velocisti nel corso di queste tre settimane, ma attenzione anche al vento con la seconda parte del percorso che potrebbe risultare molto esposto lungo la costa. Di seguito tutte le informazioni per seguire lain tempo reale.: CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– La partenza dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento è prevista per le 12:50, mentre gli organizzatori hanno programmato l’arrivo tra le 17:20 e le 17:45 in base alla ...

SpazioCiclismo : La Arkéa-Samsic partirà con sette uomini a #LaVuelta22 dopo il forfait di Nairo Quintana in seguito alla sua positi… - SpazioCiclismo : La Movistar rivela una nuova maglia omaggio al suo campione più rappresentativo #GraciasBala - bicitv : #Vuelta2022 numeri e info sulla 77° edizione della corsa spagnola @lavuelta - SpazioCiclismo : Gli orari giorno per giorno per seguire in diretta TV la Vuelta a España #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire tutti gli aspetti più importanti del regolamento de #LaVuelta22 -