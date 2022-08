Vincenza Donzelli morta dopo il parto a Napoli | il compagno Andrea Cannavale | «Nove mesi senza un problema | voglio la verità per nostro figlio»

(Di giovedì 18 agosto 2022) Come sta il piccolo?«Bene. Per fortuna lui sta bene. È in ospedale,gli ultimi accertamenti potrà tornare a casa. Lo stiamo aspettando».Perché è...

Sono giorni di dolore per Gianluca, fratello di, l'operatrice culturale e fondatrice della Galleria Borbonica di Napoli , morta dopo l'intervento di parto cesareo, che ha voluto ricordare sua sorella e il rapporto speciale che li ...'Monte di Dio ha perso il suo sorriso'. Le parole di Gianlucafanno rabbrividire, oltre che trattenere a stento le lacrime. Perché sua sorella, scomparsa a 43 anni dopo aver dato alla luce un bimbo di 4 chili che oggi ne porta lo stesso nome, ...Come sta il piccolo «Bene. Per fortuna lui sta bene. È in ospedale, dopo gli ultimi accertamenti potrà tornare a casa. Lo stiamo aspettando». Perché ...Sono giorni di dolore per Gianluca, fratello di Vincenza Donzelli, l'operatrice culturale e fondatrice della Galleria Borbonica di Napoli, morta dopo l'intervento di parto cesareo, che ha voluto ricor ...