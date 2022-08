Tempesta d'amore, anticipazioni settembre 2022: Lia e Robert fanno il test di DNA (Di giovedì 18 agosto 2022) Arriva settembre e le anticipazioni di Tempesta d'amore annunciano dei nuovi colpi di scena. Le parti sconvolgenti non mancheranno e riguarderanno soprattutto Lia e Robert. Arriverà la notizia che i due potrebbero essere strettamente imparentati e questo li porterà a ricorrere al test di DNA. Quale sarà l'esito finale? Problemi in arrivo anche tra Michael e Rosalie, soprattutto a causa di Christoph, il quale costringerà la donna a seguirlo a Parigi! anticipazioni Tempesta d'amore settembre, Maja in partenza per Monaco Florian si rifiuterà di assumere l'antibiotico, sbalordendo Erik. Maja riceverà una proposta di lavoro a Monaco, ma la ragazza non vorrà saperne di lasciare l'uomo che ama senza sapere che cosa gli stia ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 agosto 2022) Arrivae ledid'annunciano dei nuovi colpi di scena. Le parti sconvolgenti non mancheranno e riguarderanno soprattutto Lia e. Arriverà la notizia che i due potrebbero essere strettamente imparentati e questo li porterà a ricorrere aldi DNA. Quale sarà l'esito finale? Problemi in arrivo anche tra Michael e Rosalie, soprattutto a causa di Christoph, il quale costringerà la donna a seguirlo a Parigi!d', Maja in partenza per Monaco Florian si rifiuterà di assumere l'antibiotico, sbalordendo Erik. Maja riceverà una proposta di lavoro a Monaco, ma la ragazza non vorrà saperne di lasciare l'uomo che ama senza sapere che cosa gli stia ...

