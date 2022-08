Panettone ad agosto, la foto diventa virale: “Venduti 300 pezzi in meno di due settimane”. Le versioni estive da provare (Di giovedì 18 agosto 2022) Boom di vendite per il Panettone. Proprio così, pare che il tipico dolce natalizio abbia conquistato gli italiani anche a Ferragosto. “È un fatto. E riguarda non solo i maestri pasticceri che si destreggiano con lieviti madre e ingredienti esotici, perché il fenomeno investe anche la grande distribuzione. 300 pezzi Venduti in meno di due settimane in un Conad in provincia di Bergamo”, scrive Repubblica in un articolo di ieri 17 agosto. Tutto sarebbe nato da una foto circolata sul web: una piramide di panettoni in offerta a 4,99€ in un noto supermercato. Secondo SkyTg24, invece, il fenomeno arriva dall’estero e sta prendendo piede anche nel nostro Paese “grazie alle iniziative di diversi pasticceri che si sono adoperati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Boom di vendite per il. Proprio così, pare che il tipico dolce natalizio abbia conquistato gli italiani anche a Ferr. “È un fatto. E riguarda non solo i maestri pasticceri che si destreggiano con lieviti madre e ingredienti esotici, perché il fenoinveste anche la grande distribuzione. 300indi duein un Conad in provincia di Bergamo”, scrive Repubblica in un articolo di ieri 17. Tutto sarebbe nato da unacircolata sul web: una piramide di panettoni in offerta a 4,99€ in un noto supermercato. Secondo SkyTg24, invece, il fenoarriva dall’estero e sta prendendo piede anche nel nostro Paese “grazie alle iniziative di diversi pasticceri che si sono adoperati ...

picciale80 : E da agosto 2022 è tutto ?????? #panettone #natale #agosto - RossaMcFarland : C'erano cose di cui potevamo usufruire solo in determinati periodi dell'anno, tipo il panettone e il pandoro. Ed er… - 10121971_2 : RT @10121971_2: Dunque facciamo un po' di conti....#quartadose ad Agosto....6 mesi di attività....bene dai a Febbraio 2023 si vedranno i ri… - rebeccaceciliab : …perché comunque il panettone ad agosto è pure più buono… #nonsottovalutareilpanettoneadagosto - P89FNS : Riassunto prima giornata 8 big, 8 W No pareggi (non accadeva da 51 anni) È ancora calcio d'agosto (e si vede) Chiu… -