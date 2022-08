Oroscopo Branko di Giovedì 18 Agosto 2022: Bilancia ambiziosa (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Agosto 18 2022 Ariete Mercurio parla di interessanti occasioni di guadagno. Toro Scosse emotive in famiglia e in amore. Gemelli Amore per voi. Nascono storie e progetti di vita in due. Cancro Mercurio in Vergine propizia incontri prestigiosi. Leone Avete Venere e Giove che si sono messi in società per darvi amore e successo. Vergine Molto interessante questo ultimo quarto di Luna. Affari, lavoro: momento propizio. Bilancia Avete già ottenuto molto sul lavoro ma siete sempre in attesa di qualcosa di più. Scorpione Dovete pagare qualcosa ma è sempre meglio che avere debiti. Sagittario Dove sono quei tempi quando vi nutrivate solo di arte e amore? Capricorno Luna in Toro vi da occasione di concludere un ... Leggi su zon (Di giovedì 18 agosto 2022) L’diper oggi,18Ariete Mercurio parla di interessanti occasioni di guadagno. Toro Scosse emotive in famiglia e in amore. Gemelli Amore per voi. Nascono storie e progetti di vita in due. Cancro Mercurio in Vergine propizia incontri prestigiosi. Leone Avete Venere e Giove che si sono messi in società per darvi amore e successo. Vergine Molto interessante questo ultimo quarto di Luna. Affari, lavoro: momento propizio.Avete già ottenuto molto sul lavoro ma siete sempre in attesa di qualcosa di più. Scorpione Dovete pagare qualcosa ma è sempre meglio che avere debiti. Sagittario Dove sono quei tempi quando vi nutrivate solo di arte e amore? Capricorno Luna in Toro vi da occasione di concludere un ...

