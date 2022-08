Esce a cercare funghi e scivola in un canale per 80 metri: salvato dal Soccorso Alpino (Di giovedì 18 agosto 2022) Valtorta. Un cercatore di funghi si è infortunato giovedì pomeriggio nei boschi sopra Valtorta. L’allertamento per il Soccorso Alpino della VI Orobica è arrivato intorno alle 14:15. L’uomo, 47 anni, residente in provincia di Bergamo, era scivolato in un canale per un’ottantina di metri; ha riportato diversi traumi e sospette fratture. È riuscito però a chiedere aiuto. La centrale ha mandato sul posto i tecnici, diciotto i soccorritori impegnati, tra i reperibili di turno a Bergamo e le squadre della VI Orobica. Le condizioni meteorologiche erano avverse, in zona pioveva e c’era nebbia ma poco dopo il tempo è migliorato e quindi l’eliSoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha potuto raggiungere il posto in cui si trovava il ferito. L’uomo è ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022) Valtorta. Un cercatore disi è infortunato giovedì pomeriggio nei boschi sopra Valtorta. L’allertamento per ildella VI Orobica è arrivato intorno alle 14:15. L’uomo, 47 anni, residente in provincia di Bergamo, erato in unper un’ottantina di; ha riportato diversi traumi e sospette fratture. È riuscito però a chiedere aiuto. La centrale ha mandato sul posto i tecnici, diciotto i soccorritori impegnati, tra i reperibili di turno a Bergamo e le squadre della VI Orobica. Le condizioni meteorologiche erano avverse, in zona pioveva e c’era nebbia ma poco dopo il tempo è migliorato e quindi l’elidi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha potuto raggiungere il posto in cui si trovava il ferito. L’uomo è ...

