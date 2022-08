Bimbo ucciso da auto, gip: 'Indagato privo di umanità e pietà' (Di giovedì 18 agosto 2022) Nour Amdouni, il giovane arrestato per aver travolto e ucciso un bambino di undici anni a Milano il 9 agosto, fuggendo, si è dimostrato "totalmente privo di umanità e pietà in occasione del sinistro". ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Nour Amdouni, il giovane arrestato per aver travolto eun bambino di undici anni a Milano il 9 agosto, fuggendo, si è dimostrato "totalmentediin occasione del sinistro". ...

Agenzia_Ansa : Arrestato il guidatore che ha ucciso il bimbo in bici in via Bartolini, a Milano. Era drogato e con la gamba ingess… - LaStampa : Bimbo di 12 anni in bici ucciso da un’auto a Milano, arrestato il guidatore: era drogato, positivo all’alcol test e… - SkyTG24 : Bimbo in bici ucciso da auto a #Milano, arrestato guidatore: era sotto l'effetto di droga - AnsaLombardia : Bimbo ucciso da auto, gip: 'Indagato privo di umanità e pietà'. Il giovane era drogato e senza patente, la vittima… - iconanews : Bimbo ucciso da auto, gip: 'Indagato privo di umanità e pietà' -