A Milano volano coltellate | immigrato colpisce una 22enne che finisce in rianimazione

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 agosto 2022) È stato arrestato per tentato omicidio il 36enne eritreo ritenuto responsabile dell’accoltellamento di una connazionale di 22 anni in piazza della Repubblica, a. L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno tedesco e senza precedenti, è stato trasferito nel carcere di San Vittore. La vittima, a cui una delle duericevute ha danneggiato un polmone, ha nel frattempo subito un intervento chirurgico all’ospedale Fatebenefratelli e si trova ricoverata nel reparto di, motivi passionali alla base del gesto Dalle prime risultanze, sembra confermata l’ipotesi che alla base del gesto ci fossero motivi passionali. Tutto sarebbe nato quando i due si trovavano ancora in Eritrea: l’uomo avrebbe reclamato per sé la, ma tra loro – a quanto risulta – non ci sarebbe stata ...