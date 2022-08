Uomini e Donne: Chiara Rabbi difende Davide Donadei dalle accuse, ecco cosa è successo (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'ex corteggiatrice Chiara Rabbi sbotta sui social: "Nessuno mi ha fatto lavorare e nessuno mi ha sfruttato". Leggi su comingsoon (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'ex corteggiatricesbotta sui social: "Nessuno mi ha fatto lavorare e nessuno mi ha sfruttato".

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - Huffle_the_puff : @Shabine7 @PerSpesso @patrizia @GFrideric @PTovvv @PattyPeixinha delle gonne e si dicono donne non cambia la realtà… - minaventura : @SimoPillon Come sempre a parlare per noi donne sono gli uomini. La vedrei bene in #Afganistan -