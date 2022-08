Giorgio Longobardi sospeso da Fratelli d’Italia dopo il post di cattivo gusto sull’Olocausto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Che il rapporto tra Fratelli d’Italia e temi come il fascismo e l’Olocausto sia complesso ed estremamente delicato ormai lo sanno bene pure i meloniani, che appena sentono nell’aria l’odore di scandalo corrono subito ai ripari. Vicende come quelle emerse dall’inchiesta di Fanpage sulla Loggia Nera (relativa ai presunti finanziamenti provenienti dall’estrema destra), o fatti più recenti come le polemiche sulla fiamma missina nel logo di partito hanno evidentemente insegnato qualcosa. Tanto che Giorgio Longobardi, consigliere comunale di FdI a Napoli, è stato deferito dalla commissione disciplinare e sospeso in via cautelare dal partito per aver pubblicato un post di dubbio gusto in cui univa ironicamente l’Olocausto alla campagna elettorale del Pd. La decisione di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Che il rapporto trae temi come il fascismo e l’Olocausto sia complesso ed estremamente delicato ormai lo sanno bene pure i meloniani, che appena sentono nell’aria l’odore di scandalo corrono subito ai ripari. Vicende come quelle emerse dall’inchiesta di Fanpage sulla Loggia Nera (relativa ai presunti finanziamenti provenienti dall’estrema destra), o fatti più recenti come le polemiche sulla fiamma missina nel logo di partito hanno evidentemente insegnato qualcosa. Tanto che, consigliere comunale di FdI a Napoli, è stato deferito dalla commissione disciplinare ein via cautelare dal partito per aver pubblicato undi dubbioin cui univa ironicamente l’Olocausto alla campagna elettorale del Pd. La decisione di ...

