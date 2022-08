Ezra Miller, parla il protagonista di Flash: ‘Ho problemi mentali, andrò in cura’ (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo le accuse di molestie e aggressioni, l’attore Ezra Miller, protagonista di Flash, ha deciso di parlare. Di raccontarsi e di mettere nero su bianco i suoi problemi mentali, che ora è consapevole di avere, al punto di aver deciso di farsi curare e aiutare. A dirlo è stato proprio lui attraverso un suo rappresentante, in una dichiarazione fornita a Variety. Cosa ha detto Ezra Miller Aggressioni, abusi, poi la decisione di raccontarsi e di rompere il muro del silenzio. “Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco che sto soffrendo di complessi problemi di salute mentale” – ha spiegato l’attore 29enne. Che ha ribadito: “Ho iniziato un trattamento. Voglio scusarmi con tutti per aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo le accuse di molestie e aggressioni, l’attoredi, ha deciso dire. Di raccontarsi e di mettere nero su bianco i suoi, che ora è consapevole di avere, al punto di aver deciso di farsi curare e aiutare. A dirlo è stato proprio lui attraverso un suo rappresentante, in una dichiarazione fornita a Variety. Cosa ha dettoAggressioni, abusi, poi la decisione di raccontarsi e di rompere il muro del silenzio. “Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco che sto soffrendo di complessidi salute mentale” – ha spiegato l’attore 29enne. Che ha ribadito: “Ho iniziato un trattamento. Voglio scusarmi con tutti per aver ...

