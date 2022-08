Debito pubblico: nuovo record, a giugno arriva a quota 2.766 mld (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Banca d'Italia certifica che il Debito pubblico italiano sale ancora, a livelli record di sempre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Banca d'Italia certifica che ilitaliano sale ancora, a livellidi sempre L'articolo proviene da Firenze Post.

marattin : Il debito pubblico non si misura in valore assoluto, perché in tale ottica aumenta sempre matematicamente finché c… - ladyonorato : Sul New York Times un inaspettato articolo, con questa considerazione: Con un debito pubblico che supera il 150% de… - BentivogliMarco : Abbiamo avuto un sottosegretario che smentì #PieroAngela dicendo “sulla Luna non siamo mai stati” e altri parlamen… - TizioGiusto : RT @ozakiyuko2: Finita la sorveglianza UE alla Grecia. I numeri un disastro, dati 250 miliardi di aiuti, solo 10 sono andati ad Atene. Lo s… - ALisimberti : RT @ImolaOggi: ??Con il governo del banchiere supremo, record assoluto del debito pubblico: a giugno 2.766,4 miliardi -