Bologna Orsolini, il retroscena sull'esclusione nella sfida con la Lazio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ha fatto scalpore l'esclusione di Orsolini nella sfida contro la Lazio, ma è spuntato il retroscena sulle motivazioni. Il retroscena è svelato dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, infatti, l'attaccante sarebbe arrivato in ritardo alla riunione tecnica e per questo Mihajlovic avrebbe deciso di lasciarlo fuori. Nessuno strascico anche perché lo stesso allenatore ha chiesto la conferma dell'esterno azzurro, ma un segnale alla squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

