Rabiot non blocca Fabian al PSG e Ndombele al Napoli

La cessione di Rabiot al Manchester United è saltata, lo fa sapere Sky le richieste di ingaggio del centrocampista francese vengono ritenute folli dalla società inglese. A questo punto Rabiot può restare sul groppone di Allegri. Ma questo non sembra mettere un blocco definitivo alla cessione di Fabian Ruiz al PSG, dato che sembrava legata all'arrivo di Paredes alla Juventus. Con Rabiot ancora in casa la Juve difficilmente può prendere Paredes, eppure dagli ambienti di calciomercato si apprende che il PSG vuole comunque chiudere la trattativa col Napoli per Fabian Ruiz. Questo scenario può rasserenare i tifosi del Napoli, dato che l'entrata di Ndombele, già bloccato dalla SSCN, è legata all'uscita di Fabian.

