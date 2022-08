Elezioni 2022, Renzi: “Con Crisanti chiusi al primo raffreddore” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Pd ha scelto, secondo me Letta è rimasto fermo al 2014 ma invece siamo nel 2022”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di ‘Tg2 Post’. “Le candidature del Pd sono fatti del Pd ma dalle candidature si capisce cosa si vuole fare. Se uno candida Crisanti che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo” attacca Renzi. Il burrascoso cambio della guardia Letta-Renzi a palazzo Chigi nel 2014 ha inciso sulle decisioni del Pd nella formazione delle liste? “Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Pd ha scelto, secondo me Letta è rimasto fermo al 2014 ma invece siamo nel”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, ospite di ‘Tg2 Post’. “Le candidature del Pd sono fatti del Pd ma dalle candidature si capisce cosa si vuole fare. Se uno candidache è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenercia Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estatedi nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che alci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo” attacca. Il burrascoso cambio della guardia Letta-a palazzo Chigi nel 2014 ha inciso sulle decisioni del Pd nella formazione delle liste? “Secondo ...

