Trento | la vergogna del prato dove corrono i conigli Cosa non va del Briamasco

l'Adige

...di qualche professore che ha idee politiche divergenti dalle vostre a dirgli che egli è la...tu una quindicenne che devi andare a prendere alle due di notte al pronto soccorso diperché ...... le Regioni e le Province autonome die Bolzano e ai presidenti delle Regioni, per la totale ... Quanto accaduto in questi mesi nelle Marche ha rappresentato un'autentica: la giunta ... Bolli, nulla osta, burocrazia e complicazioni, l'odissea di una famiglia per seppellire il papà, morto 22 giorni fa mentre era in vacanza al mare Dopo i calciatori, anche il mister D'Anna ha criticato il terreno di gioco del Briamasco. Ecco perché è ridotto così male ...anni di distanza dalla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, la 'staffetta per non dimenticare' è arrivata anche in Trentino. L'intento dell'iniziativa promossa dal 'Coordinamento staffet ...