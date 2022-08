Doctor Who, David Tennant sulle foto scattate sul set: "Non avete ancora visto niente" (Di lunedì 15 agosto 2022) David Tennant di Doctor Who si è recentemente aperto a proposito delle foto che sono state scattate sul set della serie dicendo ai fan che 'non hanno ancora visto niente'. Le riprese di Doctor Who sono appena cominciate e David Tennant ha fatto il suo ritorno sul set della serie in occasione del 60esimo anniversario dello show: la star ha svelato che le prime foto che sono state scattate non sono che un assaggio dell'intrigata trama della nuova stagione. Intervistato durante il Fan Expo di Boston questo fine settimana, Tennant ha parlato delle suddette immagini, dicendo che "non sono nemmeno vicine alla storia nelle sua interezza: non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 agosto 2022)diWho si è recentemente aperto a proposito delleche sono statesul set della serie dicendo ai fan che 'non hanno'. Le riprese diWho sono appena cominciate eha fatto il suo ritorno sul set della serie in occasione del 60esimo anniversario dello show: la star ha svelato che le primeche sono statenon sono che un assaggio dell'intrigata trama della nuova stagione. Intervistato durante il Fan Expo di Boston questo fine settimana,ha parlato delle suddette immagini, dicendo che "non sono nemmeno vicine alla storia nelle sua interezza: non ...

