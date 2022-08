Codacons denuncia Dazn per “interruzione di pubblico servizio e truffa” (Di lunedì 15 agosto 2022) Adesso è vera e propria guerra tra Codacons e Dazn dopo i gravi disservizi di ieri sera. Il Codacons stesso ha infatti denunciato la piattaforma. Ecco la nota: “Il giorno dopo non si placa il caso aperto dai disservizi sulla piattaforma Dazn. Gli utenti sconcertati dai problemi subiti continuano a segnalare all’Associazione un malcontento diffuso. Già nel corso della prima giornata, infatti – come accaduto già lo scorso anno – si sono registrati gravissimi disservizi alla trasmissione e alla visione di varie partite di Serie A. L’Associazione, che depositerà una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa, ha deciso di scendere in campo a tutela degli utenti: questi ultimi potrebbero essere chiamati a un ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Adesso è vera e propria guerra tradopo i gravi disservizi di ieri sera. Ilstesso ha infattito la piattaforma. Ecco la nota: “Il giorno dopo non si placa il caso aperto dai disservizi sulla piattaforma. Gli utenti sconcertati dai problemi subiti continuano a segnalare all’Associazione un malcontento diffuso. Già nel corso della prima giornata, infatti – come accaduto già lo scorso anno – si sono registrati gravissimi disservizi alla trasmissione e alla visione di varie partite di Serie A. L’Associazione, che depositerà unaperdi, ha deciso di scendere in campo a tutela degli utenti: questi ultimi potrebbero essere chiamati a un ...

