Calciomercato.com

Sisulla linea straniera con un allenatore Javorcic che ha realizzato la storica promozione in Serie B del Sudtirol. Il progetto è valido C'è molto scetticismo in città, vedremo come si ...Sisulla linea straniera con un allenatore Javorcic che ha realizzato la storica promozione in Serie B del Sudtirol. Il progetto è valido C'è molto scetticismo in città, vedremo come si ... Veneziamania: continua la maledizione dell'ultimo minuto | Altri campionati Italia | Calciomercato.com