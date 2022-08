Napoli: c'è un problema per Ndombele (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli sta portando avanti le trattative per Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham. I due club hanno già trovato l'accordo... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Ilsta portando avanti le trattative per Tanguy, centrocampista del Tottenham. I due club hanno già trovato l'accordo...

26Kanon83 : @RwondoNaples @angeloffthewall @Napoli_Report @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA Io sto vedendo zona A nessun problema, stessa cosa ieri. - Mandrakeilre : @Napoli_Report @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA Probabilmente avete le@connesjoni che non vi vanno …. Da me mai un problema - Kekkodeluca10 : @Napoli_Report @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA A me va tutto bene, tra oggi e ieri nessun problema. - rcribaro : @demagistris Se non avevi il termovalorizzatore moderno di Acerra il problema rifiuti di napoli e parte della Campa… - Zach18177532 : @sonotantaroba A te sei Rossonera, non è un problema... Io tifoso Napoli e simpatizzante per l'inter?? -