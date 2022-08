MLS | il Toronto batte i Portland Timbers | in gol Insigne e Bernardeschi VIDEO

(Di domenica 14 agosto 2022) Ilcon gli highlights e i gol di. Ancora una volta sono gli italiani a trascinare la formazione di Bob Bradley: titolari Criscito,, con gli ultimi a risultare decisivi nella vittoria per 3-1. Il primo tempo si chiude con il vantaggio firmato da Osorio, mentre al 73? van Rankin pareggia per gli ospiti. Al 79? ancoraavanti con, bravo a realizzare da pochi metri dopo la scucchiaiata dell’ex Chievo e Roma Bradley, mentre all’85’chiude i conti con un preciso sinistro a incrociare. Ecco quindi le azioni salienti della partita. SportFace.

DAZN_IT : Ancora Bernardeschi, ancora con la giocata giusta ?? Il Toronto vola! #MLS #DAZN - Gazzetta_it : #Insigne e #Bernardeschi doppia zampata. #TorontoFc batte #Portland #MLS - DiMarzio : #MLS | @TorontoFC: primo gol alla #BMOField per #Insigne. In rete anche #Bernardeschi - sportface2016 : #MLS, il #Toronto batte i #PortlandTimbers: decisive le reti di #Insigne e #Bernardeschi (VIDEO) - AzzurrissimoTwi : RT @anperillo: ?? Lorenzo #TheMagnificent #Insigne ?????????? #Toronto #TorontoFC #TorontoPortland #Napoli #MLS #Soccer @Lor_Insigne @NapoliClub… -

Con loro ilè imbattuto inDAZN sul profilo ufficiale twitter ha postato il video del gol di Insigne con la maglia del. Nellailbatte 3 - 1 in casa Portland e si porta così a soli 4 punti dalla zona play - off. Decisivi per la vittoria dei canadesi i gol di Insigne (il secondo consecutivo) e Bernardeschi ...Il Toronto batte 3-1 il Portland grazie ancora ai gol degli italiani: prima Insigne a siglare i 2-1, poi Bernardeschi a chiudere i giochi ...Il lavoro italiano sta facendo bene con il Toronto Football Club. I gol nel finale delle superstar italiane Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi hanno ...