Calciomercato Torino: Praet potrebbe arrivare a titolo definitivo (Di domenica 14 agosto 2022) Calciomercato Torino, filtra ottimismo per il possibile ritorno di Dennis Praet in granata, che potrebbe arrivare a titolo definitivo Dopo la vittoria sul Monza, il Torino ritorna a lavorare nel Calciomercato, per ultimare la squadra da mettere a disposizione di Juric. All'appello mancano ancora un centrale di difesa, un centrocampista e un trequartista. Proprio sul trequartista, secondo quanto riportato dalla Stampa, il nome principale è quello di Dennis Praet e i granata sarebbero pronti a chiudere sul belga a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

