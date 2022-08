Calciomercato Juventus, passi avanti per Depay: mancano solo due dettagli (Di domenica 14 agosto 2022) La trattativa tra Memphis Depay e la Juventus potrebbe essere arrivata ad una svolta. Da molto tempo, infatti, la Juventus ha deciso di investire su Depay per l’attacco, ma per diversi motivi la vecchia signora non ha mai avuto modo di portarlo all’ombra della Mole Antonelliana. La trattativa però ora è arrivata a buon punto e nelle prossime settimane Memphis vestirà bianconero. Depay Juventus Barcellona Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese e i bianconeri hanno ormai trovato un accordo verbale, la trattativa però non è andata completamente in porto perché restano da limare gli ultimi dettagli. Il calciatore, infatti, deve svincolarsi dal Barcellona per approdare a “0” in bianconero, ma per far si che ciò accada dovrà ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) La trattativa tra Memphise lapotrebbe essere arrivata ad una svolta. Da molto tempo, infatti, laha deciso di investire super l’attacco, ma per diversi motivi la vecchia signora non ha mai avuto modo di portarlo all’ombra della Mole Antonelliana. La trattativa però ora è arrivata a buon punto e nelle prossime settimane Memphis vestirà bianconero.Barcellona Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese e i bianconeri hanno ormai trovato un accordo verbale, la trattativa però non è andata completamente in porto perché restano da limare gli ultimi. Il calciatore, infatti, deve svincolarsi dal Barcellona per approdare a “0” in bianconero, ma per far si che ciò accada dovrà ...

GiovaAlbanese : Non c'è ancora l'accordo tra #Rabiot e il #MUFC, ma la trattativa prosegue e oggi c'è stato un ulteriore avviciname… - GiovaAlbanese : #Depay ?? #Juventus Nuovi segnali positivi. #calciomercato ?? - GiovaAlbanese : Con il recupero di #McKennie (convocazione probabile col Sassuolo) la #Juventus potrebbe cedere in prestito… - ZonaBianconeri : RT @mattiatml: Emerson Palmieri non sarà un fenomeno ma è 10’volte più forte di questo Alex Sandro. Magari arrivasse, magari!!!!! #Calcio… - mattiatml : Emerson Palmieri non sarà un fenomeno ma è 10’volte più forte di questo Alex Sandro. Magari arrivasse, magari!!!!!… -