Oroscopo di Paolo Fox Domenica 14 Agosto 2022 | Ariete testardo

Leggi su zon

(Di sabato 13 agosto 2022) L’diFox per oggi,14Avete voglia di rivelare tutto quello che sentite dentro. Questo è un segno innovatore, capace di trascorrere momenti di totale apatia alternati ad altri in cui fa persino troppe cose in un solo giorno. Quello attuale è un periodo decisamente impetuoso. Siete più testardi che mai in questo periodo. Toro Volete riprendere quota se ci sono stati problemi ma non escludiamo che l’amore sia stato un banco di prova per tanti. Ci sono persone che hanno avuto seri fastidi o scontri in amore, altri che si chiedono se sia in questo momento troppo noioso vivere un sentimento. Gemelli Vi troviamo un po’ stanchi, nervosi, forse anche lontani da certi obiettivi che vi eravate prefissati di raggiungere in questo fine settimana. Questo non ...