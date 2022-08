Napoli spinge per Navas, Giuntoli a Parigi per chiudere pure Fabian: i dettagli (Di sabato 13 agosto 2022) Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli ha incontrato il Psg per chiudere Fabian Ruiz e Keylor Navas. Un obiettivo in entrata e l’altro in uscita per il direttore sportivo azzurro che nella giornata di ieri ha chiuso l’affare Giovanni Simeone col Verona. Ma il Napoli non si fermerà qui, anche perché la rosa è profondamente cambiata e tanti sono andati via. Simeone sostituisce Petagna, c’è ancora da prendere un sostituto di Mertens, ma pure un sostituto di Fabian Ruiz nel caso si concretizzasse il trasferimento al Psg, ed i segnali sono più che incoraggianti. In questo senso è sempre più vicino Tanguy Ndombele, messo fuori rosa dal Tottenham che ha già trovato l’accordo con il Napoli. Napoli, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Cristianodirettore sportivo delha incontrato il Psg perRuiz e Keylor. Un obiettivo in entrata e l’altro in uscita per il direttore sportivo azzurro che nella giornata di ieri ha chiuso l’affare Giovanni Simeone col Verona. Ma ilnon si fermerà qui, anche perché la rosa è profondamente cambiata e tanti sono andati via. Simeone sostituisce Petagna, c’è ancora da prendere un sostituto di Mertens, maun sostituto diRuiz nel caso si concretizzasse il trasferimento al Psg, ed i segnali sono più che incoraggianti. In questo senso è sempre più vicino Tanguy Ndombele, messo fuori rosa dal Tottenham che ha già trovato l’accordo con il, ...

