È morto Piero Angela, amatissimo con Quark e Superquark, l'annuncio di Alberto e l'ultimo messaggio (Di sabato 13 agosto 2022) È morto a 93 anni Piero Angela, l'amatissimo numero uno della divulgazione italiana con Quark e SuperQuark; l'annuncio di Alberto Angela «Buon viaggio papà» e l'ultimo messaggio di Piero «È stata un'avventura straordinaria» È morto Piero Angela, autentico numero uno della divulgazione italiana con programmi come Quark e SuperQuark e personaggio amatissimo trasversalmente dalle vecchie e nuove generazioni. Aveva 93 anni ed era malato da tempo. Ad annunciarlo è stato il figlio Alberto Angela sui suoi profili social, con un semplice «Buon viaggio ...

