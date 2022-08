Atalanta | Gasperini | «Vittoria di alto livello»

(Di sabato 13 agosto 2022) Le parole didopo ladell’con la Sampdoria: «I tifosi ci hanno seguito, mi sento forte di questa responsabilità» Giampieroha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladell’contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.– «Iniziare il campionato su questo campo, alla prima giornata, ha un valore molto. La prima giornata è sempre un dubbio». OVAZIONE DEI TIFOSI – «Abbiamo avuto un contatto molto bello a Bergamo. I tifosi ci hanno seguito, mi sento forte di questa responsabilità perché sono sempre molto affettuosi con me. Spero di avere la credibilità giusta per ripagare la loro fiducia». GOL DEI DIFENSORI – «È la globalità del nostro gioco, che ci permette di portare al tiro ...

... nella vita mi chiedo cosa avrebbe dettoa parti invertite. Avrei accettato se avesse ... Nonostante l'episodio i blucerchiati hanno comunque provato a lottare alla pari con l'colpendo ...Dall'altra partesi affida alla coppia colombiana Zapata - Muriel, con Pasalic ad agire ... L'si sveglia e al 22 è pericolosissima, ma Maehle fallisce da pochi passi un gol già fatto. ...Il tecnico dopo il successo in casa della Samp: "I ragazzi hanno dato tutto e per questo li devo ringraziare. Sono tre punti pesanti" ...Le parole del mister al termine della gara vinta a Genova contro la Sampdoria. « Sono tre punti pesanti in una partita difficile, avrebbe potuto pareggiare la Samp e avremmo potuto fare altri gol noi.