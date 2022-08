Ancelotti spiazza tutti | “Dopo il Real | smetto”

(Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico delMadrid, nonché ex allenatore del Napoli, Carloha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del quotidiano Il Messaggero. L’ex azzurro, oltre a tracciare un bilancio sulla Serie A che partirà tra poche ore, ha annunciato il suo ritiro, che sarà effettivo quando la sua attuale esperienza alMadrid si sarà conclusa. Di seguito, quanto evidenziato: “Le solite tre in pole position, magari con equilibri diversi. Il Milan ha preso un talento interessante come De Ketelaere e prosegue sulla linea tracciata da Maldini, ovvero i giovani: Tonali e Leao sono state grandi intuizioni. L’Inter ha il motore potente ed è tornato Lukaku. La Juventus sta ancora lavorando sul mercato, ma già l’arrivo di Di Maria è un’operazione intelligente: campione integro, di qualità e di esperienza. Occhio poi alla Roma. ...

