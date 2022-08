Affaritaliani : Marcucci: 'Speravo in accordo con Renzi e Calenda, potevano fare di più' -

Lucca, 12 agosto 2022 Matteo Renzi e Calenda secondo me hanno sbagliato, perché avrebbero dovuto fare molto di più per unirsi al centrosinistra". Lo ha affermato Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico, intervenendo a un dibattito alla Versiliana con il senatore forzista Massimo Mallegni.