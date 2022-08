Tempesta D’Amore anticipazioni | Constanze scatena la furia di Maya | cosa si é messa in testa?

Leggi su direttanews

(Di giovedì 11 agosto 2022)diventerà una protagonista importante die commetterà un reato. Cos’ha in mente la sorellastra della Von Telheim?furiosa(Mediasetplay screenshot9La vicenda che legae Florian si farà parecchio intricata. Scopriamo insieme cheaccadrà ai tre protagonisti della soap tedesca, che va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.55.é un personaggio entrato in punta di piedi e in poche puntate diventerà la prosposa di Florian! Cheaccadrà in un questo triangolo amoroso? Tutti sono preoccupati per le sorti di Vogt. Erik per primo si darà molto da fare ...