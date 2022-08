(Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’nella finale del team tecnico di nuoto artistico2022 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento a Roma. Le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli incantano sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio e con 90.3772 (27.4000 l’esecuzione, 27.4000 di impressione artistica, 35.5772 gli elementi) chiudono al secondo posto. Davanti a loro solo l’Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti.– Foto agenzia Fotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

IlModeratoreWeb : Sincro d’argento, prima medaglia Italia agli Europei - - nestquotidiano : Sincro d’argento, prima medaglia Italia agli Europei - Giornaleditalia : #italpresssport Sincro d'argento, prima medaglia Italia agli Europei - ZerounoTv : Sincro d’argento, prima medaglia Italia agli Europei - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sincro d’argento, prima medaglia Italia agli Europei - -

Arriva subito una medaglia per l'Italia agli Europei di Nuoto in corso a Roma . La conquistano le azzurre nel team techche si classificano al secondo posto . Per il team italiano l'arriva con il punteggio di 90.3772. La squadra composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza ......i dieci azzurri da tenere'occhio a Roma. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport dall'11 al 21 agosto GREGORIO PALTRINIERI (nuoto e nuoto acque libere, stile libero) Olimpiadi: 1 oro, 1, 1 ...