Pubblicati i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani (Di giovedì 11 agosto 2022) I nuovi Criteri entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 3 dicembre 2022. Obiettivi dichiarati delle nuove disposizioni sono quelli di prevenire la ... Leggi su ecodallecitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Ientreranno in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 3 dicembre 2022. Obiettivi dichiarati delle nuove disposizioni sono quelli di prevenire la ...

