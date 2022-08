Nuova ondata di sbarchi | 600 migranti nell' hotspot di Lampedusa

LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata - micheledam : RT @localteamtv: Monteforte Irpino, si continua a spalare dopo la nuova ondata di maltempo di mercoledì #monteforteirpino #alluvione #fango… - nevrotica9 : RT @vrottn: @LaStampa I vaccini NON possono essere adattati all'ULTIMA variante. I vaccini sono sempre n varianti indietro, con n = 1. E d… - nevrotica9 : RT @ESurfer2: @LaStampa 'La nuova ondata, le nuove varianti...' Come sempre: - Mayflower014 : RT @localteamtv: Monteforte Irpino, si continua a spalare dopo la nuova ondata di maltempo di mercoledì #monteforteirpino #alluvione #fango… -

Agenzia ANSA

...- L'incidente ha inorridito testimoni e sostenitori ed è arrivato dopo una brutaledi caldo ... Se approvata, lamisura darebbe la preferenza ai conducenti di cavalli per la licenza per le ...Ovazione dei tifosi per Kostic al J Medical Un'di entusiasmo ha accolto Filip Kostic al J Medical, seconda tappa della suaavventura bianconera dopo l'atterraggio a Caselle. Il serbo ha ... Gb: nuova ondata di caldo, è allerta massima per incendi Fare i bagni in mare è particolarmente favorevole ai freddolosi quest'estate sulle coste del Mediterraneo. Infatti, la temperatura dell'acqua è di ...Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di venerdì 12 agosto, piogge e temporali ...