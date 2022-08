Napoli, Lobotka: 'Felice della fiducia di Spalletti, attorno ho giocatori che mi fanno esprimere al meglio' (Di giovedì 11 agosto 2022) Stanislav Lobotka, regista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Ogni calciatore è importante per noi. Per Spalletti è fo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Stanislav, regista del, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Ogni calciatore è importante per noi. Perè fo...

Fantacalcio : Napoli, Lobotka sicuro: 'Ottima condizione, Kvaratskhelia è impressionante' - Trinity180701 : @robypec75 @Napoli_Report @marcodemi90 @SkySport Non posso sentire un napoletano che parla di centrocampo e difesa… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #SerieA | #Napoli, #Lobotka: 'Abbiamo una rosa profonda per giocare tutte le competizioni' - SalvoPanda : @UmbertoF97 Per me le favorite per lo scudetto sono Milan e Inter. Subito dietro (ma non staccate) Napoli, Roma e n… - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, #Lobotka: 'Abbiamo una rosa profonda per giocare tutte le competizioni' -