L'incredibile video del "tornado di fuoco" in California (Di giovedì 11 agosto 2022) Un video di Sky5, che l'emittente locale KTLA, ha definito "incredibile", mostra un'onda di fuoco circolare che si è sviluppata durante un vasto incendio nelle contee a nord ovest di Los Angeles... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Undi Sky5, che l'emittente locale KTLA, ha definito "", mostra un'onda dicircolare che si è sviluppata durante un vasto incendio nelle contee a nord ovest di Los Angeles...

Eurosport_IT : Che momento incredibile di sport e amiciza vera: Tamberi e Barshim ???? #HomeOfTheOlympics | #TokyoRewind |… - viaggrego : #Ospedale di #Verona, tutti i #Ricoverati in #TerapiaIntensiva sono #Vaccinati con #TerzaDose . L’incredibile… - GiancarloPilus1 : RT @viaggrego: Incredibile, ora #Letta #gongola: “Abbiamo #Rinchiuso in #casa i #Giovani durante il #Lookdown”. Lo #ammette pure...ed ora p… - uomok58 : RT @viaggrego: Incredibile, ora #Letta #gongola: “Abbiamo #Rinchiuso in #casa i #Giovani durante il #Lookdown”. Lo #ammette pure...ed ora p… - LuigiColline : RT @viaggrego: Incredibile, ora #Letta #gongola: “Abbiamo #Rinchiuso in #casa i #Giovani durante il #Lookdown”. Lo #ammette pure...ed ora p… -