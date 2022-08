Dolomiti Supersummer | numeri record sostenibilita' e stagione fino ad ottobre

sciareneve : RT @neveitalia: Dolomiti Supersummer, due galassie di divertimento per una vacanza in montagna al top #turismo #8Agosto #turismoemontagna h… - neveitalia : Dolomiti Supersummer, due galassie di divertimento per una vacanza in montagna al top #turismo #8Agosto… -

NEVEITALIA.IT

Il, l'offerta diSuperski per chi frequenta le valli dolomitiche in estate, sta vivendo una stagione ottima e si propone come alternativa sostenibile al traffico ...Lo confermano anche i numeri di "", l'offerta diSuperski per chi frequenta le valli dolomitiche in estate, che fanno registrare un aumento delle vendite di tutte le ... Dolomiti Supersummer, due galassie di divertimento per una vacanza in montagna al top Durante il periodo acuto della pandemia da Covid-19, la stagione estiva e' quella che ha tenuto meglio, anche grazie alla „tregua' climatica che ...BOLZANO. Gli ospiti che consegnano le chiavi dell'auto all'inizio della propria vacanza e non la usano per un periodo determinato potranno godere di sconti su numerosi servizi come taxi, escursioni gu ...