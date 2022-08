Dal Papeete a Bob Sinclair: è sempre festa per Matteo Salvini | Il video mentre canta “Pioli is on fire” (Di giovedì 11 agosto 2022) È diventato virale il video che ha ripreso Matteo Salvini in mezzo alla folla del Papeete, che ballava a ritmo di “Pioli is on fire” sulle note di Bob Sinclar. “Ce l’abbiamo fatta, finalmente l’ha imparata anche lui! #bobsinclar uno di noi“. Ha scritto così sui social il leader della Lega Matteo Salvini, che si trovava in discoteca dove il famosissimo Bob Sinclair stava animando la festa con la nota canzone ‘Freed from desire’. Questo video ha una storia dietro che va obbligatoriamente spiegata per essere apprezzato appieno. Quest’anno è stato l’anno del Milan, che ha vinto lo scudetto per la felicità di tutti i tifosi. Per questo è stato inevitabile il coro di “Pioli ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 agosto 2022) È diventato virale ilche ha ripresoin mezzo alla folla del, che ballava a ritmo di “is on” sulle note di Bob Sinclar. “Ce l’abbiamo fatta, finalmente l’ha imparata anche lui! #bobsinclar uno di noi“. Ha scritto così sui social il leader della Lega, che si trovava in discoteca dove il famosissimo Bobstava animando lacon la nota canzone ‘Freed from desire’. Questoha una storia dietro che va obbligatoriamente spiegata per essere apprezzato appieno. Quest’anno è stato l’anno del Milan, che ha vinto lo scudetto per la felicità di tutti i tifosi. Per questo è stato inevitabile il coro di “...

Attorney972 : @matteosalvinimi Con Di Maio hai governato allegramente per oltre un anno, prima di far saltare il banco dal Papeet… - Matteo4691 : @NicolaPorro Crosetto 10 con lode. Salvini rimandato a settembre, insufficiente dal Papeete in poi. Berlusconi n.g. - dvdstl : @GiuseppeConteIT Disse il cazzaro immondo Presidente del consiglio dei decreti sicurezza che se non fosse stato sfa… - Spooky_The_Tuff : @La7tv Dal Papeete a Bob Sinclair è un attimo... ?? - 73Orlando73 : @phildancefc @MarceVann @GiuseppeConteIT @DeAngelis_tw @silvia_sb_ Ti rispondo io, per nulla conticino. Conte1 vero… -