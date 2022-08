Cristiano Malgioglio confessa, ecco chi è l’unica per cui farebbe un’eccezione: “L’unica per cui potrei diventare eterosessuale” (Di giovedì 11 agosto 2022) Le preferenze di genere di Cristiano Malgioglio non sono un mistero da sempre: è stato lo stesso autore musicale e personaggio televisivo a mettere in chiaro le cose in merito alla sua omosessualità da sempre. Ultimamente il vip ha però raccontato che c’è una persona, ed una sola al mondo, per la quale potrebbe decidere di fare un’eccezione. Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà:”Mi telefonò…” In un’intervista molto sentita ed intima, Cristiano Malgioglio ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua carriera ed ha parlato di alcune delle donne più importanti della sua vita. Parlando con Oggi, il vip ha infatti raccontato che sono molte le donne che hanno inciso sulla sua carriera e sul suo modo di pensare. Una di queste è Raffaella Carrà: ”Poco prima della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 agosto 2022) Le preferenze di genere dinon sono un mistero da sempre: è stato lo stesso autore musicale e personaggio televisivo a mettere in chiaro le cose in merito alla sua omosessualità da sempre. Ultimamente il vip ha però raccontato che c’è una persona, ed una sola al mondo, per la quale potrebbe decidere di faree Raffaella Carrà:”Mi telefonò…” In un’intervista molto sentita ed intima,ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua carriera ed ha parlato di alcune delle donne più importanti della sua vita. Parlando con Oggi, il vip ha infatti raccontato che sono molte le donne che hanno inciso sulla sua carriera e sul suo modo di pensare. Una di queste è Raffaella Carrà: ”Poco prima della ...

zazoomblog : Cristiano Malgioglio e l’ultimo gossip: ‘Mi sono innamorato di un altro’ - #Cristiano #Malgioglio #l’ultimo - raspa90 : RT @tvblogit: Cristiano Malgioglio: “Ho subito tante umiliazioni, come a Domenica In con Corrado. Mi casa es tu casa? Lacrime e dolore sara… - CorriereCitta : Cristiano Malgioglio e l’ultimo gossip: ‘Mi sono innamorato di un altro’ - zazoomblog : Cristiano Malgioglio svela un dramma: «Sono stato operato durgenza» - #Cristiano #Malgioglio #svela #dramma: - SerieTvserie : Cristiano Malgioglio: “Ho subito tante umiliazioni, come a Domenica In con Corrado. Mi casa es tu casa? Lacrime e d… -