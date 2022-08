Spia la moglie col gps e la trova con l’amante: marito lo accoltella 9 volte. 40enne in fin di vita (Di mercoledì 10 agosto 2022) Decide di Spiare la moglie con un Gps installato di nascosto nella macchina di lei per poterla seguire nei propri movimenti. Un35enne, L. B., è stato arrestato a Roma perchè ha accoltellato l'amante... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 agosto 2022) Decide dire lacon un Gps installato di nascosto nella macchina di lei per poterla seguire nei propri movimenti. Un35enne, L. B., è stato arrestato a Roma perchè hato l'amante...

