Roma, a ottobre il progetto per lo stadio a Pietralata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Manca sempre meno all’esordio in campionato della Roma che nella prima giornata giocherà contro la Salernitana. Si tratterà della prima gara ufficiale per i nuovi acquisti presentati prima dell’amichevole contro lo Shakhtar. Nel frattempo i Friedkin proseguono il lavoro al di fuori dell’area sportiva. Entro meno di un mese la società uscirà dalla Borsa, dopo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Manca sempre meno all’esordio in campionato dellache nella prima giornata giocherà contro la Salernitana. Si tratterà della prima gara ufficiale per i nuovi acquisti presentati prima dell’amichevole contro lo Shakhtar. Nel frattempo i Friedkin proseguono il lavoro al di fuori dell’area sportiva. Entro meno di un mese la società uscirà dalla Borsa, dopo Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Roma, a ottobre il progetto per lo stadio a Pietralata: Manca sempre meno all’esordio in campi… - CalcioFinanza : #Roma, a ottobre il progetto per lo stadio a Pietralata - charisoffice : SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER I RESPONSABILI DELLE COMUNITÀ CARISMATICHE ??Roma, 10-12 ottobre 2022 Pontifi… - Nazione_Empoli : Use Rosa di scena al Sud Esordio a Roma l’8 ottobre - rivistalaroma : Pietralata, ci siamo: il progetto a ottobre <Rivista LA ROMA> ( -