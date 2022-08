Conte contro Meloni e Di Battista: «Non prendo ordini da Washington ma la Nato non si discute» (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Io sono l’unico leader politico che non va a Washington a prendere ordini». Dai microfoni di Radio 24, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha voluto nella mattinata del 10 agosto prendere le distanze dai suoi rivali politici ed ex alleati. Prima fra tutti Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d’Italia che in un’intervista rilasciata a Fox News pochi giorni fa si è candidata come prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica italiana. «Io non prendo ordini da Washington», ci tiene a precisare Conte: «Io sono leale con tutti i nostri alleati ma difendo gli interessi degli italiani in modo vero, non faccio come la Meloni che va lì a Washington e si va a raccomandare per cercare di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Io sono l’unico leader politico che non va aa prendere». Dai microfoni di Radio 24, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeha voluto nella mattinata del 10 agosto prendere le distanze dai suoi rivali politici ed ex alleati. Prima fra tutti Giorgia, la presidente di Fratelli d’Italia che in un’intervista rilasciata a Fox News pochi giorni fa si è candidata come prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica italiana. «Io nonda», ci tiene a precisare: «Io sono leale con tutti i nostri alleati ma difendo gli interessi degli italiani in modo vero, non faccio come lache va lì ae si va a raccomandare per cercare di ...

