Ascoli vs Ternana: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domenica 14 agosto alle ore 20.45 allo stadio Del Duca di Ascoli si affrontano Ascoli vs Ternana. Partita valevole il calcio d'inizio della serie cadetta. La squadra di Cristian Bucchi debutta davanti il proprio pubblico. Ascoli vs Ternana: da dove iniziamo Ascoli I ragazzi di Cristian Bucchi vincono tutte le partite precampionato. C'è anche quella con la Roma di Mourinho a Trigoria che ha un suo valore. La squadra e' stata presente anche quando c'è stato il passaggio del turno di Coppa Italia a Venezia. Una partita con un dominio quasi assoluto, che si poteva vincere di larga misura. Ma che invece termina 2-2 sul finale. Due gol incassati in due minuti mandano ai supplementari, con gli equilibri che si spostano nuovamente con eurogol di Fontana nel finale. I lagunari escono ...

